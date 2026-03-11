Balade Sur la piste des habitants des chemins Devant l’église Saint-Martin-l’Ars

Balade Sur la piste des habitants des chemins

Devant l'église 3 Place de l'Église Saint-Martin-l'Ars Vienne

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Le long des chemins, une multitude d’animaux vivent, se déplacent, se cachent ou laissent des traces de leur passage. Des minuscules insectes aux oiseaux du bocage, en passant par les habitants discrets des haies et des prairies, tout un monde s’anime sous nos yeux… pour qui sait observer ! Au fil de la balade, nous apprendrons à repérer les indices de présence, à observer sans déranger et à mieux connaître ces animaux qui partagent nos paysages. Une promenade pour éveiller la curiosité et redécouvrir la richesse de la vie sauvage.

Prévoir voiture et bonnes chaussures.

Gratuit. Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

