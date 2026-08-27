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AGENDA · Lezoux

Balade sur la piste des Romains Musée Départemental de la Céramique Lezoux

mercredi 21 octobre 2026 · Musée Départemental de la Céramique · Lezoux

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée Départemental de la Céramique
Adresse
39 Avenue de la République
Ville
63190 Lezoux
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
0 0 0

Lezoux

Balade sur la piste des Romains

Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Remontez le temps à la découverte de l’époque gallo-romaine lors de cette balade accessible à tous au départ du musée de Lezoux.
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Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Take a trip back in time to discover the Gallo-Roman era on this walk, accessible to everyone, starting at the Lezoux Museum.

L’événement Balade sur la piste des Romains Lezoux a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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