Balade sur la piste des Romains Musée Départemental de la Céramique Lezoux

mercredi 21 octobre 2026 · Musée Départemental de la Céramique · Lezoux

Informations pratiques

Lezoux

Balade sur la piste des Romains

Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux Puy-de-Dôme

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Remontez le temps à la découverte de l’époque gallo-romaine lors de cette balade accessible à tous au départ du musée de Lezoux.

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Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr

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English :

Take a trip back in time to discover the Gallo-Roman era on this walk, accessible to everyone, starting at the Lezoux Museum.

L’événement Balade sur la piste des Romains Lezoux a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme