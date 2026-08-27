Balade sur la piste des Romains Musée Départemental de la Céramique Lezoux
mercredi 21 octobre 2026 · Musée Départemental de la Céramique · Lezoux
Informations pratiques
Lezoux
Balade sur la piste des Romains
Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux Puy-de-Dôme
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Remontez le temps à la découverte de l’époque gallo-romaine lors de cette balade accessible à tous au départ du musée de Lezoux.
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Musée Départemental de la Céramique 39 Avenue de la République Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes lestraversees@puy-de-dome.fr
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English :
Take a trip back in time to discover the Gallo-Roman era on this walk, accessible to everyone, starting at the Lezoux Museum.
L’événement Balade sur la piste des Romains Lezoux a été mis à jour le 2026-08-27 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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