Portet-d’Aspet

BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL

GENTIANES ET MARMOTT’ONS Portet-d’Aspet Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 09:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Abordez la vie et le biotope du Seigneur des Pyrénées l’ours brun

Balade sur la vie de l’ourson Caramel

A partir de 5 ans, les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Abordez la vie et le biotope du Seigneur des Pyrénées l’ours brun. Découvrez son parcours à travers l’Histoire et l’Humanité grâce à votre accompagnatrice en montagne. Vous découvrirez une année de la vie de Caramel dans les montagnes !

Toutes les sorties sont encadrées par un.e animateur.rice spécialisé.e ou par un accompagnateur en montagne diplômé, membre du Réseau Ours Brun.

https://paysdelours.com/fr/ 15 .

GENTIANES ET MARMOTT’ONS Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Learn about the life and biotope of the Lord of the Pyrenees: the brown bear

L’événement BALADE SUR LA VIE DE L’OURSON CARAMEL Portet-d’Aspet a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE