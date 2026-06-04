Balade sur les chemins de la liberté Nistos
Balade sur les chemins de la liberté Nistos dimanche 23 août 2026.
Nistos
Balade sur les chemins de la liberté
NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Balade patrimoine sur les chemins de la liberté, durant le maquis de Nistos, à l’ombre de la forêt, jusqu’au cimetière Anglo-canadien de la Seconde Guerre Mondiale
RDV 9h devant la mairie de Nistos
Public adulte et ados
Tarif 25€/adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)
Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com
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NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com
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English :
Heritage walk along the paths of freedom, during the Nistos maquis, in the shade of the forest, to the Anglo-Canadian WWII cemetery
RDV 9am in front of Nistos town hall
Public: adults and teenagers
Price: 25/adult and 20/child (under 17)
Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com
L’événement Balade sur les chemins de la liberté Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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