Balade sur les chemins de la liberté Nistos dimanche 23 août 2026.

Nistos

Balade sur les chemins de la liberté

NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Balade patrimoine sur les chemins de la liberté, durant le maquis de Nistos, à l’ombre de la forêt, jusqu’au cimetière Anglo-canadien de la Seconde Guerre Mondiale

RDV 9h devant la mairie de Nistos

Public adulte et ados

Tarif 25€/adulte et 20€/enfant ( de 17 ans)

Réservations obligatoires 06 71 98 58 77 ou chris.randonature@gmail.com

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NISTOS Nistos 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 71 98 58 77 chris.randonature@gmail.com

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English :

Heritage walk along the paths of freedom, during the Nistos maquis, in the shade of the forest, to the Anglo-Canadian WWII cemetery

RDV 9am in front of Nistos town hall

Public: adults and teenagers

Price: 25/adult and 20/child (under 17)

Reservations essential: 06 71 98 58 77 or chris.randonature@gmail.com

L’événement Balade sur les chemins de la liberté Nistos a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Neste-Barousse|CDT65