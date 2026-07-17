Balade « Sur les traces de la Chézine » Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 10:00 – 12:30

Gratuit : oui Adulte, Senior

La Chézine, cette petite rivière bien connue des Nantais, nous invite à la suivre après que le pont du Repos de Jules César l’ait enjambée. Elle disparaît avant d’arriver place Canclaux pour aller se jeter incognito un à deux kilomètres plus loin dans la Loire. C’est en croisant leurs regards que des professionnels de l’archéologie, une chargée de mission spécialisée dans l’aménagement des espaces verts et un habitant parleront de son environnement, de son histoire, des quartiers sous lesquels elle chemine et de sa valorisation. Visite proposée par Daniel Coutant (habitant du quartier), Camille Chouvenc et Emmanuel Weisskopf (pôle de Recherches archéologiques de Nantes Métropole).Jauge limitéeInscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)Durée estimée : 2h30 pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie Nantes 44000

07 64 51 66 75 https://my.weezevent.com/balade-sur-les-traces-de-la-chezine-2



Afficher la carte du lieu Direction du patrimoine et de l’archéologie et trouvez le meilleur itinéraire

