Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné Beaussais-Vitré
jeudi 13 août 2026 · Beaussais-Vitré
Informations pratiques
Beaussais-Vitré
Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné
Place de la Mairie Beaussais-Vitré Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15
Balade surprise Autour de Fonfréroux de Souvigné
Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 août à 17h (heure modifiable en fonction des conditions météorologiques)
Places limitées sur inscription au 05 49 32 83 16 (dès maintenant et jusqu’à préférentiellement 1 journée avant la date prévue)
Tarifs Adulte 10 euros / 8-14ans 5 euros / Moins de 8 ans Gratuit (paiement sur place chèque ou espèces)
Circuit en boucle de 3,5 km environ (2h30/3h). Bonne condition physique nécessaire/ Prévoir de bonnes chaussures.
Départ du point de rdv Parking (sur terrain privé) 10 chemin des Chagnasses Fonfréroux 79800 Souvigné
Avec l’aimable participation de l’association Sanctus-Maixentus .
Place de la Mairie Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16
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English : Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné
L’événement Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pays Mellois