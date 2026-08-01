Informations pratiques

Beaussais-Vitré

Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné

Place de la Mairie Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15

Balade surprise Autour de Fonfréroux de Souvigné

Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi 15 août à 17h (heure modifiable en fonction des conditions météorologiques)

Places limitées sur inscription au 05 49 32 83 16 (dès maintenant et jusqu’à préférentiellement 1 journée avant la date prévue)

Tarifs Adulte 10 euros / 8-14ans 5 euros / Moins de 8 ans Gratuit (paiement sur place chèque ou espèces)

Circuit en boucle de 3,5 km environ (2h30/3h). Bonne condition physique nécessaire/ Prévoir de bonnes chaussures.

Départ du point de rdv Parking (sur terrain privé) 10 chemin des Chagnasses Fonfréroux 79800 Souvigné

Avec l’aimable participation de l’association Sanctus-Maixentus .

Place de la Mairie Beaussais-Vitré 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 83 16

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English : Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné

L’événement Balade surprise 13/14/15 aout à 17h à Souvigné Beaussais-Vitré a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pays Mellois