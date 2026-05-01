Quarré-les-Tombes

Balade symbolique les fleurs

Etang du griottier Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Balade- atelier, info naturalistes et approche sensible .

Etang du griottier Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69

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English : Balade symbolique les fleurs

L’événement Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay