Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes
Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes dimanche 17 mai 2026.
Quarré-les-Tombes
Balade symbolique les fleurs
Etang du griottier Quarré-les-Tombes Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Balade- atelier, info naturalistes et approche sensible .
Etang du griottier Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69
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English : Balade symbolique les fleurs
L’événement Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay