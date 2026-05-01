Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes

Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Etang du griottier

Ville : 89630 Quarré-les-Tombes

Département : Yonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Quarré-les-Tombes

Balade symbolique les fleurs

Etang du griottier Quarré-les-Tombes Yonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Balade- atelier, info naturalistes et approche sensible   .

Etang du griottier Quarré-les-Tombes 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade symbolique les fleurs

L’événement Balade symbolique les fleurs Quarré-les-Tombes a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Quarré-les-Tombes (Yonne)