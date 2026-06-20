Balade théâtralisée à Plouhinec Les Petites Mains de l’Histoire Plouhinec
Balade théâtralisée à Plouhinec Les Petites Mains de l’Histoire Plouhinec jeudi 9 juillet 2026.
Plouhinec
Balade théâtralisée à Plouhinec Les Petites Mains de l’Histoire
Plouhinec Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Les Petites Mains de l’Histoire propose d’arpenter les rues, places et chemins du territoire… jusqu’à ce que la déambulation soit soudain interrompue par l’apparition de figures illustres, petites gens et fantômes hauts en couleur. La grande Histoire s’invite dans la petite, avec une bonne dose de jeu, humour, anachronismes assumés et clins d’œil aux questionnements de notre époque.
Réservation gratuite à l’office de tourisme d’Audierne. .
Plouhinec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 85 80 85 39
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English :
L’événement Balade théâtralisée à Plouhinec Les Petites Mains de l’Histoire Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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