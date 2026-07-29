Balade théâtralisée Comédie-Française Villa Arnaga Cambo-les-Bains
mardi 11 août 2026 · Villa Arnaga · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Balade théâtralisée Comédie-Française
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 11:30:00
fin : 2026-08-11 12:20:00
Date(s) :
2026-08-11
Au fil des jardins et des différents espaces du domaine, comédiens et personnages vous entraînent dans une expérience immersive où patrimoine, histoire et théâtre se rencontrent.
Chaque balade transforme la visite en un véritable voyage dans le temps, mêlant anecdotes, émotions et découvertes.
Conçues pour tous les publics, ces promenades offrent une façon vivante et ludique de découvrir la Villa Arnaga, son architecture, ses jardins et l’univers de son créateur. Elles rendent l’histoire accessible à tous, séduisent aussi bien les familles que les amateurs de patrimoine et invitent chacun à vivre une visite hors du commun.
À travers ces balades, le théâtre retrouve toute sa place au cœur d’Arnaga, fidèle à l’esprit de son fondateur, Edmond Rostand.
Nombre de places limité. Réservation obligatoire.
Se présenter une bonne demi-heure avant le début des représentations. .
Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr
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English : Balade théâtralisée Comédie-Française
L’événement Balade théâtralisée Comédie-Française Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Cambo les Bains
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