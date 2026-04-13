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Balade touristique à vélo, Maison des Mobilités et des Services – Sesiss – DOULLENS, Doullens

Balade touristique à vélo, Maison des Mobilités et des Services – Sesiss – DOULLENS, Doullens mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Maison des Mobilités et des Services - Sesiss - DOULLENS

Adresse : DOULLENS

Ville : 80600 Doullens

Département : Somme

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Balade touristique à vélo Mercredi 27 mai, 13h30 Maison des Mobilités et des Services – Sesiss – DOULLENS Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T17:30:00+02:00

Maison des Mobilités et des Services – Sesiss – DOULLENS DOULLENS Doullens 80600 Somme Hauts-de-France
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