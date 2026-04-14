Balade Tours et Détours, Chapelle Saint Vincent, Saint-Laurent-d’Agny

Balade Tours et Détours Samedi 27 juin, 15h00 Chapelle Saint Vincent Rhône

Gratuit (15 personnes maximim)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Balade découverte guidée ; Départ de la Chapelle romane Saint Vincent (Xème s.) en direction du village de Saint Laurent en empruntant les chemins piétonniers, et découvrir le patrimoine de pays (fontaine, puits, chateau, etc).

Chapelle Saint Vincent 69440 Saint Laurent d’gny Saint-Laurent-d’Agny 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://liensaintlaurent.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603893906 »}]

Balade patrimoniale de Saint Vincent à Saint Laurent d’Agny