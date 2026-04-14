La chapelle Saint Vincent, Chapelle Saint Vincent, Saint-Laurent-d’Agny

La chapelle Saint Vincent Dimanche 28 juin, 15h00, 16h00 Chapelle Saint Vincent Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite guidée d’une heure environ, de la Chapelle Saint Vincent (Extérieur et intérieur)

Sur inscription, deux horaires : 1 à 15h et 1 à 16h.

Chapelle Saint Vincent 69440 Saint Laurent d’gny Saint-Laurent-d’Agny 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://liensaintlaurent.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0603893906 »}]

Visite guidée de la chapelle Saint Vincent (extérieur et intérieur)

Le lien des saint laurent