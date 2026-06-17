Balade Trikes et motos et apéro concert Cézac
Balade Trikes et motos et apéro concert Cézac samedi 4 juillet 2026.
Cézac
Balade Trikes et motos et apéro concert
Le Bourg Cézac Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des Fêtes de Cézac vous donnent rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la musique !
– A 10h00 départ de la balade en trikes et motos depuis Cézac, avec un retour prévu à midi.
– À partir de 12h00 restauration sur place pour un moment gourmand avant de poursuivre les festivités.
– De 14h00 à 20h00 balades individuelles en trike dans les rues de Cézac. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir des sensations uniques !
– À partir de 19h00 place à l’apéro-concert avec INÈS (The Voice kids) pour clôturer cette journée dans une ambiance festive et chaleureuse.
Venez profiter d’une journée ouverte à tous, placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de la fête. .
Le Bourg Cézac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 92 34 77
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English : Balade Trikes et motos et apéro concert
L’événement Balade Trikes et motos et apéro concert Cézac a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Latitude Nord Gironde
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