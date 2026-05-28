Cézac

Théâtre À tire d’ailes par la compagnie Causse Toujours

Cézac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Deux amies, décident de rompre les amarres, de partir au hasard, pour changer de vie et tout recommencer

Deux amies, décident de rompre les amarres, de partir au hasard, pour changer de vie et tout recommencer. Leur aventure les amène dans une contrée enchantée, habitée par de drôles d'oiseaux Des oiseaux qui parlent, ce n'est pas banal ! Un bon nombre d'entre eux sont joyeux et accueillants. Cependant, un oiseau mécontent souhaite chasser les voyageuses… Qu'adviendra-t-il des visiteuses et des étranges volatiles ? Une intrigue pleine de surprises et de sortilèges. Une comédie-fable pour tous les publics…

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Cézac 46170 Lot Occitanie sp.cezac46@gmail.com

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English :

Two friends, decide to break their ties, to leave at random, to change their lives and start all over again

L’événement Théâtre À tire d’ailes par la compagnie Causse Toujours Cézac a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble