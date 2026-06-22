Cézac

Ciné-Lot en plein air Juste une illusion

Cézac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 22:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Synopsis

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent

Synopsis

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…”

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Cézac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

It’s 1985. Vincent, who will soon turn 13, lives in the Paris suburbs with his middle-class family, caught between a distant older brother and parents who are constantly at odds with each other.

L’événement Ciné-Lot en plein air Juste une illusion Cézac a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cahors Vallée du Lot