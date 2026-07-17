Balade ultrasonore, Place de l’Eglise de Soubise, Soubise
vendredi 4 septembre 2026 · Place de l'Eglise de Soubise · Soubise
Informations pratiques
Balade ultrasonore Vendredi 4 septembre, 19h30 Place de l’Eglise de Soubise Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00
Plongez dans le monde ultrasonore des chauves-souris.
RDV à 19h30 devant l’église de Soubise.
En partenariat avec la commune et le conseil municipal des jeunes
Gratuit
Limité à 20 personnes
Place de l’Eglise de Soubise 3 place Robert Chatelier Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0672602270 »}]
Une balade dans le centre de Soubise vous fera découvrir les chauves-souris
E.Tapiero