Balade ultrasonore, Place de l’Eglise de Soubise, Soubise

Informations pratiques

Balade ultrasonore Vendredi 4 septembre, 19h30 Place de l’Eglise de Soubise Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-04T19:30:00+02:00 – 2026-09-04T21:30:00+02:00

Plongez dans le monde ultrasonore des chauves-souris.

RDV à 19h30 devant l’église de Soubise.

En partenariat avec la commune et le conseil municipal des jeunes

Gratuit

Limité à 20 personnes

Place de l’Eglise de Soubise 3 place Robert Chatelier Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0672602270 »}]

Une balade dans le centre de Soubise vous fera découvrir les chauves-souris

E.Tapiero