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AGENDA · Soubise

Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise

samedi 19 septembre 2026 · Soubise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Centre bourg
Ville
17780 Soubise
Département
Charente-Maritime
Tarif

Soubise

Journées européennes du patrimoine à Soubise

Centre bourg Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Plusieurs animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.
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Centre bourg Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04  mairie@soubise.fr

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English : European Heritage Days in Soubise

Several events are planned as part of European Heritage Days 2025.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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