Informations pratiques

Soubise

Journées européennes du patrimoine à Soubise

Centre bourg Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Plusieurs animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.

.

Centre bourg Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 mairie@soubise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Heritage Days in Soubise

Several events are planned as part of European Heritage Days 2025.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan