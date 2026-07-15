Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise
samedi 19 septembre 2026 · Soubise
Informations pratiques
Soubise
Journées européennes du patrimoine à Soubise
Centre bourg Soubise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Plusieurs animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.
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Centre bourg Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 mairie@soubise.fr
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English : European Heritage Days in Soubise
Several events are planned as part of European Heritage Days 2025.
L’événement Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Soubise (Charente-Maritime)
- Balade ultrasonore, Place de l’Eglise de Soubise, Soubise 4 septembre 2026