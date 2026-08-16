Balade urbaine autour de l’eau RDV Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Dax

Balade urbaine autour de l’eau

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour éviter de mettre son patrimoine en péril, Dax a su, durant les siècles précédents, raviver, résister et ré-imaginer la cité.

Au cours de cette balade urbaine, commentée par l’une de nos guide conférencière, découvrez ces grandes métamorphoses.

La balade urbaine autour de l’eau vous permettra de découvrir les grands chantiers entre Balcon de l’Adour et Fontaine Chaude . .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Balade urbaine autour de l’eau

L’événement Balade urbaine autour de l’eau Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax