Balade urbaine autour de l’eau RDV Office de Tourisme Dax
dimanche 20 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Balade urbaine autour de l’eau
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pour éviter de mettre son patrimoine en péril, Dax a su, durant les siècles précédents, raviver, résister et ré-imaginer la cité.
Au cours de cette balade urbaine, commentée par l’une de nos guide conférencière, découvrez ces grandes métamorphoses.
La balade urbaine autour de l’eau vous permettra de découvrir les grands chantiers entre Balcon de l’Adour et Fontaine Chaude . .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Balade urbaine autour de l’eau
L’événement Balade urbaine autour de l’eau Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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