Aniane

BALADE URBAINE DECOUVRIR ANIANE À LA MANIÈRE DE R.DEPARDON

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06 2026-10-24

Et si vous regardiez Aniane autrement ? Inspiré du travail de Raymond Depardon dans sa série La France / Communes, cet atelier vous invite à explorer la commune d’Aniane à travers la photographie.

Et si vous regardiez Aniane autrement ? Inspiré du travail de Raymond Depardon dans sa série La France / Communes, cet atelier vous invite à explorer la commune d’Aniane à travers la photographie.

Avec le photographe Antoine Marié , au cours d’une balade dans les rues, les places et les paysages du village, vous apprenez à observer l’ordinaire façades, commerces, habitants, détails du patrimoine, espaces vides ou scènes du quotidien.

Comme Raymond Depardon, il s’agit de porter attention à ce qui semble familier pour en révéler la singularité.

Cet atelier vous propose de porter un regard sensible sur le territoire, entre patrimoine local, photographie documentaire et scènes du quotidien.

Venez avec votre matériel (téléphone portable, appareil photo), tarif réduit pour les personnes en situation d’handicap. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie

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English : BALADE URBAINE DECOUVRIR ANIANE À LA MANIÈRE DE R.DEPARDON

What if you looked at Aniane in a different way? Inspired by Raymond Depardon’s work in his series *La France / Communes*, this workshop invites you to explore the town of Aniane through photography.

L’événement BALADE URBAINE DECOUVRIR ANIANE À LA MANIÈRE DE R.DEPARDON Aniane a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT