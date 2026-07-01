Informations pratiques

Cordemais

Balade vélo commentée

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-08-03

Activité en famille proposée par Estuarium

Partez à la découverte des paysages de l’estuaire de la Loire lors d’une balade à vélo commentée, ponctuée de haltes sur les belvédères entre marais, fleuve et patrimoine.

Durée environs 2h30 (15km) .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terrredestuaire.fr

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English :

L’événement Balade vélo commentée Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay