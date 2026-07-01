Balade vélo commentée Cordemais
lundi 13 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Balade vélo commentée
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03
Activité en famille proposée par Estuarium
Partez à la découverte des paysages de l’estuaire de la Loire lors d’une balade à vélo commentée, ponctuée de haltes sur les belvédères entre marais, fleuve et patrimoine.
Durée environs 2h30 (15km) .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terrredestuaire.fr
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English :
L’événement Balade vélo commentée Cordemais a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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