Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture, Cobee Les Butineuses de la Salmonais, Cordemais
vendredi 2 octobre 2026 · Cobee Les Butineuses de la Salmonais · Cordemais
Informations pratiques
Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture Vendredi 2 octobre, 10h30 Cobee Les Butineuses de la Salmonais Loire-Atlantique
Accueil collation 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Partez à la rencontre du monde fascinant des abeilles lors d’une journée immersive dédiée à l’apiculture. Découvrez l’organisation de la colonie, le rôle de chaque abeille et les secrets de leur fonctionnement. Assistez à l’ouverture des ruches avec des explications sur l’élevage et le travail de l’apiculteur. La visite se conclura par une dégustation de différents miels ainsi que du célèbre Caramiel, pour une expérience aussi pédagogique que gourmande.
Cobee Les Butineuses de la Salmonais 7 La Salmonais 44360 Cordemais Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 12 98 54 »}]
Immersion dans l’univers des abeilles. De la ruche au Miel
À voir aussi à Cordemais (Loire-Atlantique)
- Expédition Atlantide Cordemais 16 juillet 2026
- Cueillette sauvage Cordemais 20 juillet 2026
- Découvrez la centrale de Cordemais ! Cordemais 28 juillet 2026