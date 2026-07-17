UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cordemais

Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture, Cobee Les Butineuses de la Salmonais, Cordemais

vendredi 2 octobre 2026 · Cobee Les Butineuses de la Salmonais · Cordemais

Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture, Cobee Les Butineuses de la Salmonais, Cordemais

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Cobee Les Butineuses de la Salmonais
Adresse
7 La Salmonais 44360 Cordemais
Ville
44360 Cordemais
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Accueil collation 15€

Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture 2 – 11 octobre Cobee Les Butineuses de la Salmonais Loire-Atlantique

Accueil collation 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Partez à la rencontre du monde fascinant des abeilles lors d’une journée immersive dédiée à l’apiculture. Découvrez l’organisation de la colonie, le rôle de chaque abeille et les secrets de leur fonctionnement. Assistez à l’ouverture des ruches avec des explications sur l’élevage et le travail de l’apiculteur. La visite se conclura par une dégustation de différents miels ainsi que du célèbre Caramiel, pour une expérience aussi pédagogique que gourmande.

Cobee Les Butineuses de la Salmonais 7 La Salmonais 44360 Cordemais Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 12 98 54 »}]
Immersion dans l’univers des abeilles. De la ruche au Miel

DR

À voir aussi à Cordemais (Loire-Atlantique)