Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture, Cobee Les Butineuses de la Salmonais, Cordemais

Informations pratiques

Découverte de l’univers des abeilles et de l’apiculture 2 – 11 octobre Cobee Les Butineuses de la Salmonais Loire-Atlantique

Accueil collation 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T10:30:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:00:00+02:00

Partez à la rencontre du monde fascinant des abeilles lors d’une journée immersive dédiée à l’apiculture. Découvrez l’organisation de la colonie, le rôle de chaque abeille et les secrets de leur fonctionnement. Assistez à l’ouverture des ruches avec des explications sur l’élevage et le travail de l’apiculteur. La visite se conclura par une dégustation de différents miels ainsi que du célèbre Caramiel, pour une expérience aussi pédagogique que gourmande.

Cobee Les Butineuses de la Salmonais 7 La Salmonais 44360 Cordemais Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 12 98 54 »}]

Immersion dans l’univers des abeilles. De la ruche au Miel

DR