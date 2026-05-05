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Balade vélo les terres de Druance, Eglise, Terres de Druance

Balade vélo les terres de Druance, Eglise, Terres de Druance

Balade vélo les terres de Druance, Eglise, Terres de Druance mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : Saint Jean le Blanc

Ville : 14770 Terres de Druance

Département : Calvados

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Balade vélo les terres de Druance Mercredi 20 mai, 13h30 Eglise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T13:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine local lors d’une balade au coeur du bocage normand. Plusieurs points d’arrêts touristiques seront proposés ainsi qu’un goûter convivial à l’arrivée.
30 kilomètres
Enfants à partir de 12 ans
Inscription obligatoire

Eglise Saint Jean le Blanc Terres de Druance 14770 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 66 28 50 »}]
Balade vélo du 20 mai

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