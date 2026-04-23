En selle Marcelle balade vélo guidée Les Terres de Druance à St Jean le Blanc Saint Jean le Blanc Terres de Druance

Terres de Druance

En selle Marcelle balade vélo guidée Les Terres de Druance à St Jean le Blanc

Saint Jean le Blanc Parking de l’église Terres de Druance Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 13:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Pédalez à la découverte des Terres de Druance sur une boucle de 30 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ du parking de l’église de St Jean le Blanc, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Pédalez à la découverte des Terres de Druance sur une boucle de 30 km, accessible en VTT, VTC, VAE et vélo de route.

Au départ du parking de l’église de St Jean le Blanc, sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Vire, goûter convivial à l’arrivée.

Possibilité de louer un vélo auprès de la maison du vélo (06 72 77 60 79) .

Saint Jean le Blanc Parking de l’église Terres de Druance 14770 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50 o.faudet@paysdevire-tourisme.fr

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English : En selle Marcelle balade vélo guidée Les Terres de Druance à St Jean le Blanc

Pedal your way through the Terres de Druance on a 30km loop, accessible by mountain bike, VTC, VAE and road bike.

Depart from the church car park in St Jean le Blanc, register with the Pays de Vire Tourist Office, and enjoy a snack on arrival.

L’événement En selle Marcelle balade vélo guidée Les Terres de Druance à St Jean le Blanc Terres de Druance a été mis à jour le 2026-04-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie