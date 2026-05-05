Balade vélo – Wailly / Rivière / Arras – 23km, Salle Lapointe – place de Wailly – 62217, Wailly

Balade vélo – Wailly / Rivière / Arras – 23km Dimanche 24 mai, 09h30 Salle Lapointe – place de Wailly – 62217 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T12:00:00+02:00

Balade vélo reliant Wailly, Rivière et Arras co-organisée par les communes de Wailly (62217) et de Rivière (62173).

Objectif: se rendre à la Citadelle et à la Gare d’Arras par les cheminements modes doux du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.

➔ Voie Verte, Pistes cyclables, Citadelle, Gare d’Arras, cheminement Crinchon

1er Départ groupé de la place de Wailly – 9h30

Passage par le stade de Rivière pour le 2ème Départ (vers 9h45)

Balade à allure faible pour en donner l’accès au plus grand nombre.

– Ouvert à toute personne (enfant et adulte) capable de faire 23km de vélo sans assistance.

– Type vélo: VTC, Gravel, VTT, Vélo ville, VAE. Pas d’assistance, les enfants doivent être accompagnés.

Gratuit avec inscription

auprès des mairies de Wailly 03.21.51.48.98 et de Rivière 03.21.55.58.04

Salle Lapointe – place de Wailly – 62217 6 rue de l’église 62217 Wailly Wailly 62217 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.51.48.98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.21.55.58.04 »}]

Balade vélo pour se rendre à la Citadelle et à la Gare d’Arras par les cheminements modes doux du territoire de la Communauté Urbaine d’Arras.

Mairie de Wailly et Mairie de Rivière