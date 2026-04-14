Balade vers le Lac du Salagou, Parking de l’Estagnol, Clermont-l’Hérault

Balade vers le Lac du Salagou Dimanche 3 mai, 10h00 Parking de l’Estagnol Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:00:00+02:00 – 2026-05-03T15:30:00+02:00

Départ du parking ombragé du complexe de l’estagnol (horaire à venir)

8km jusqu’au Lac, repas partagé puis 8km retour

Accompagné par le collectif à bicyclette et le vélo club clermontais

Atelier petites réparations prévu au départ

Parking de l’Estagnol Avenue Louis Villaret, 34800 Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

Lancez-vous pour 16km aller-retour vers le Lac du Salagou ! Repas partagé au Lac :)