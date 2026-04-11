Clermont-l’Hérault

LOTO

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Loto 26 parties + partie spéciale.

Loto 26 parties + partie spéciale.

Tombola.

Buvette et petite restauration sur place. .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net

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English :

Lotto 26 games + special game.

L’événement LOTO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS