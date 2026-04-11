LOTO Clermont-l’Hérault
LOTO Clermont-l’Hérault dimanche 19 avril 2026.
Clermont-l’Hérault
LOTO
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Loto 26 parties + partie spéciale.
Loto 26 parties + partie spéciale.
Tombola.
Buvette et petite restauration sur place. .
16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26 festivite-clermontaise@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lotto 26 games + special game.
L’événement LOTO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- ROLLER DISCO PARTY ! Clermont-l’Hérault 11 avril 2026
- PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU ! Clermont-l’Hérault 25 avril 2026
- MULTISPORTS JOURNÉE SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE EN FAMILLE Clermont-l’Hérault 26 avril 2026
- RANDONNÉE DU TOUR DU LAC DU SALAGOU GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU Clermont-l’Hérault Hérault 1 mai 2026
- DU LARZAC A LA MEDITERRANEE A VTT SUR LA GTMC: CLERMONT L’HERAULT MONTAGNAC Clermont-l’Hérault Hérault 1 mai 2026