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LOTO Clermont-l’Hérault

LOTO Clermont-l’Hérault

LOTO Clermont-l’Hérault dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 16 Boulevard Paul Bert

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : 5 5 25

Clermont-l’Hérault

LOTO

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Loto 26 parties + partie spéciale.
Loto 26 parties + partie spéciale.
Tombola.
Buvette et petite restauration sur place.   .

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 77 13 76 26  festivite-clermontaise@laposte.net

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English :

Lotto 26 games + special game.

L’événement LOTO Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-03 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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