Clermont-l’Hérault

BALADE GOURMANDE À VÉLO, À LA DÉCOUVERTE DU TERROIR

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une balade gourmande à vélo accompagnée et commentée à la rencontre de producteurs du territoire engagés dans l’agroécologie et la qualité des aliments.

Rayons Daventure vous propose une balade gourmande à vélo accompagnée et commentée à la rencontre de producteurs du territoire engagés dans l’agroécologie et la qualité des aliments.

Le parcours est accessible aux familles (50km maximum) et ponctué de dégustations gourmandes. En fonction des envies de chacun, chacune, il est possible de réaliser une boucle au départ d’Avène, plus sportive que celle proposée au départ de Clermont l’Hérault.

Le point de rendez-vous sera précisé en fonction des inscriptions et des conditions météo.

Accessible aux ados à partir de 14 ans sous la responsabilité des parents.

Sur réservation. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 98 90 52 15

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English :

A gourmet bike ride with commentary to meet local producers committed to agro-ecology and food quality.

L’événement BALADE GOURMANDE À VÉLO, À LA DÉCOUVERTE DU TERROIR Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS