Clermont-l’Hérault

CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE

1 Place de la République Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à la conférence de Brigitte Saint-Pierre sur le poète clermontais Jules Boissière.

Venez assister à la conférence de Brigitte Saint-Pierre sur le poéte clermontais Jules Boissière.

Né en 1863 rue Croix Rouge et mort prématurément en 1897, sa vie fut cependant trépidante à l’image de sa personnalité riche et profonde.

Autour d’un repas qui mettra en valeur les produits et traditions culinaires, boissons en sus.

Sur réservation. .

1 Place de la République Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie bruleriestpaul@gmail.com

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English :

Attend Brigitte Saint-Pierre’s talk on Clermont-Ferrand poet Jules Boissière.

L’événement CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS