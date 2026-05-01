CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE Clermont-l’Hérault
CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE Clermont-l’Hérault vendredi 29 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE
1 Place de la République Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 28 – 28 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à la conférence de Brigitte Saint-Pierre sur le poète clermontais Jules Boissière.
Venez assister à la conférence de Brigitte Saint-Pierre sur le poéte clermontais Jules Boissière.
Né en 1863 rue Croix Rouge et mort prématurément en 1897, sa vie fut cependant trépidante à l’image de sa personnalité riche et profonde.
Autour d’un repas qui mettra en valeur les produits et traditions culinaires, boissons en sus.
Sur réservation. .
1 Place de la République Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie bruleriestpaul@gmail.com
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English :
Attend Brigitte Saint-Pierre’s talk on Clermont-Ferrand poet Jules Boissière.
L’événement CONFÉRENCE SUR LE POÈTE CLERMONTAIS JULES BOISSIÈRE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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