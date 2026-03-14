FÊTE DU JEU

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée jeux pour peits et grands…Alors, prêt(e) à jouer ?

Défis endiablés, jeux géants, de plateau, de rôles, d’adresse, rétro gaming pour un retour dans le passé, et même coin douillet pour les plus petits… Jeux anciens en bois… Alors, prêt(e) à jouer à la bibliothèque et sur la Place de la République ?

Vente de livres et de jeux d’occasion.

Bar à jus et snacking. Espace pique-nique.

Tout public Gratuit. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

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English : FÊTE DU JEU

Games day for young and old…So, ready to play?

L’événement FÊTE DU JEU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS