LES OISEAUX DU LAC BALADE ORNITHOLOGIQUE Clermont-l’Hérault

Balade ornithologique au lac pour observer les oiseaux en période de reproduction, jumelles conseillées.

Balade ornithologique à l’occasion de la Fête de la Nature, par le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze dans le cadre de l’animation du site Natura 2000

Guidés par la Ligue de Protection des Oiseaux, nous irons à la découverte des oiseaux du lac au cœur du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze

le mois de mai, période reproduction, est idéal pour les observer aigrette garzette, héron pourpré, milan noir, rousserole turdoïde, grèbe huppé… Habitants ou simplement de passage, qui allons-nous rencontrer ? Nul ne le sait, les oiseaux restent parfois cachés… Alors, n’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Niveau facile, ne pas avoir de difficulté pour marcher prévoir eau et vêtements adaptés Les chiens ne sont pas admis

Gratuit, sur inscription- Point de rdv donné à l’inscription .

11 Cours de la Chicane Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 44 68 86 info@lesalagou.fr

English :

Birdwatching at the lake, binoculars recommended.

