KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault
KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault vendredi 29 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel.
Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel. Le Gospel et son histoire.
À partir de 19h, début du concert 20h30.
Buvette et petite restauration sur place.
Prix libre. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie
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English :
Concert by Kool & The Gosp’ les voix du gospel.
L’événement KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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