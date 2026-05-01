Clermont-l’Hérault

KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel.

Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel. Le Gospel et son histoire.

À partir de 19h, début du concert 20h30.

Buvette et petite restauration sur place.

Prix libre. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

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English :

Concert by Kool & The Gosp’ les voix du gospel.

L’événement KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS