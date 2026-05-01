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KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault

KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault vendredi 29 mai 2026.

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel.
Concert de Kool & The Gosp’ les voix du gospel. Le Gospel et son histoire.
À partir de 19h, début du concert 20h30.
Buvette et petite restauration sur place.
Prix libre.   .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie  

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English :

Concert by Kool & The Gosp’ les voix du gospel.

L’événement KOOL & THE GOSP’ ET LES VOIX DU GOSPEL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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