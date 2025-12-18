LA BIBLIOTHÈQUE À PORTÉE DE CLIC… Clermont-l’Hérault
LA BIBLIOTHÈQUE À PORTÉE DE CLIC… Clermont-l’Hérault jeudi 29 janvier 2026.
LA BIBLIOTHÈQUE À PORTÉE DE CLIC…
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-01-29 2026-02-05 2026-03-19 2026-04-02
Découvrez le site internet de la bibliothèque avec Hélène.
Découvrez le site internet de la bibliothèque avec Hélène.
Cliquez, fouillez et amusez-vous, tout en découvrant les services du catalogue en ligne et l’application mobile Ma Bibli . .
14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the library website with Hélène.
L’événement LA BIBLIOTHÈQUE À PORTÉE DE CLIC… Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS