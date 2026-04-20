Clermont-l’Hérault

RECITAL DE PIANO ANNETT BUSSE

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert dans un cadre intimiste, un magnifique programme pour piano, allant du Baroque au Romantisme, de Rameau à Chopin.

Dans un cadre intimiste, un magnifique programme pour piano, allant du Baroque au Romantisme, de Rameau à Chopin.

Née en Allemagne de l’Est, Annett Busse étudie le piano et sa pédagogie à la Hochschule für Musik de Dresde, ainsi que l’interprétation du lied. Bénéficiaire d’une bourse de la Studienstiftung des Deutschen Volkes, elle participe à de nombreuses masterclasses et à un concours voix et piano organisé par les écoles de musique allemandes à Munich.

Annett Busse se produit en récital en Allemagne et dans le sud de la France. En 1994, elle interprète le Concerto n°1 pour piano de Liszt avec le Berolina Orchester au Schauspielhaus de Berlin. En 1996, elle s’installe au Royaume-Uni et poursuit sa formation à Londres auprès de Peter Feuchtwanger. Elle est invitée au Festival international d’art Souvenirs en 1998 et participe à plusieurs séries de concerts, notamment au Maltings Arts Theatre de St Albans ainsi que dans diverses églises londoniennes.

En 2007, Annett enregistre les Préludes op. 34 de Chostakovitch ainsi que les Dances of the Dolls (www.music-chamber.com) un enregistrement salué avec enthousiasme par la critique.

Proposé par les Amis des orgues. .

7 Rue Henri Martin Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

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English :

Concert in an intimate setting, a magnificent piano program ranging from Baroque to Romanticism, from Rameau to Chopin.

L’événement RECITAL DE PIANO ANNETT BUSSE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS