Clermont-l’Hérault

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-21 2026-06-04

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans

Gratuit, sur inscription .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

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English :

A time of reading with rhymes and fingerplays for toddlers.

For children aged 0 to 3.

Registration required Free

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS