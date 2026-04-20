LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault jeudi 21 mai 2026.
Clermont-l’Hérault
LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-05-21 2026-06-04
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription .
14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A time of reading with rhymes and fingerplays for toddlers.
For children aged 0 to 3.
Registration required Free
L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- PARTEZ À L’AVENTURE AU LAC DU SALAGOU ! Clermont-l’Hérault 25 avril 2026
- MULTISPORTS JOURNÉE SPORT-SANTÉ BIEN-ÊTRE EN FAMILLE Clermont-l’Hérault 26 avril 2026
- PRINTEMPS EN FÊTE Clermont-l’Hérault 26 avril 2026
- CONCERT MISATANGO OU MESSE A BUENOS AIRES Clermont-l’Hérault 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Communauté de communes du Clermontais, Clermont-l’Hérault 1 mai 2026