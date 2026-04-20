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LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 14 rue Louis Blanc

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-05-21 2026-06-04

Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.
Un temps de lectures, de comptines et de jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans
Gratuit, sur inscription   .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53  bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

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English :

A time of reading with rhymes and fingerplays for toddlers.

For children aged 0 to 3.
Registration required Free

L’événement LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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