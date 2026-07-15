Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre !

Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre ! .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

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English :

Let’s take a closer look at the geological diversity, feel the textures of the rocks, and play with the stones…

Organized by the city of Clermont-l’Hérault as part of the Blue Flag program and led by the Demain la Terre! association.

L’événement STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS