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STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC Clermont-l’Hérault

jeudi 20 août 2026 · Clermont-l'Hérault

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Rives de Clermont
Ville
34800 Clermont-l'Hérault
Département
Hérault
Tarif

Clermont-l’Hérault

STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre !
Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..

Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre !   .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00  accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

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English :

Let’s take a closer look at the geological diversity, feel the textures of the rocks, and play with the stones…

Organized by the city of Clermont-l’Hérault as part of the Blue Flag program and led by the Demain la Terre! association.

L’événement STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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