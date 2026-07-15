STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC Clermont-l’Hérault
jeudi 20 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..
Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre !
Observons la richesse géologique à la loupe, touchons les textures de roches, jouons avec les pierres..
Organisé par la ville de Clermont-l’Hérault dans le cadre du label Pavillon Bleu et animé par l’association Demain la Terre ! .
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr
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English :
Let’s take a closer look at the geological diversity, feel the textures of the rocks, and play with the stones…
Organized by the city of Clermont-l’Hérault as part of the Blue Flag program and led by the Demain la Terre! association.
L’événement STAND ROCHES ET PAYSAGES DU GÉOPARC Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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