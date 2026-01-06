Clermont-l’Hérault

LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

À l’heure où le soleil se couche, la nature s’endort et se dévoile autrement. L’ambiance qui s’installe est propice à l’observation des plantes caractéristiques de la garrigue environnante, des oiseaux remarquables et des paysages uniques qui bordent le Salagou.

À l’heure où le soleil se couche, la nature s’endort et se dévoile autrement. L’ambiance qui s’installe est propice à l’observation des plantes caractéristiques de la garrigue environnante, des oiseaux remarquables et des paysages uniques qui bordent le Salagou.

Randonnée nature et dégustation par Laure Charpentier (Aphyllanthe Randonnée), accompagnatrice en montagne, Géomédiatrice et productrice.

Prévoir eau, chaussures de marche, lampe torche et pique-nique. Dégustation d’olives et de sirops de plantes, en fin de parcours. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

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English : LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL

As the sun sets, nature falls asleep and reveals itself in a whole new way. The atmosphere that settles in is conducive to observing the characteristic plants of the surrounding garrigue, the remarkable birds and the unique landscapes that line the Salagou.

L’événement LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS