LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault
LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault lundi 17 août 2026.
Clermont-l’Hérault
LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
À l’heure où le soleil se couche, la nature s’endort et se dévoile autrement. L’ambiance qui s’installe est propice à l’observation des plantes caractéristiques de la garrigue environnante, des oiseaux remarquables et des paysages uniques qui bordent le Salagou.
À l’heure où le soleil se couche, la nature s’endort et se dévoile autrement. L’ambiance qui s’installe est propice à l’observation des plantes caractéristiques de la garrigue environnante, des oiseaux remarquables et des paysages uniques qui bordent le Salagou.
Randonnée nature et dégustation par Laure Charpentier (Aphyllanthe Randonnée), accompagnatrice en montagne, Géomédiatrice et productrice.
Prévoir eau, chaussures de marche, lampe torche et pique-nique. Dégustation d’olives et de sirops de plantes, en fin de parcours. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL
As the sun sets, nature falls asleep and reveals itself in a whole new way. The atmosphere that settles in is conducive to observing the characteristic plants of the surrounding garrigue, the remarkable birds and the unique landscapes that line the Salagou.
L’événement LE SALAGOU À DÉGUSTER AU COUCHER DU SOLEIL Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- ATELIER D’ÉCRITURE AVEC L’ÉCHAPPÉE Clermont-l’Hérault 4 mai 2026
- DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN Clermont-l’Hérault 4 mai 2026
- JEUX DE SOCIÉTÉ Clermont-l’Hérault 5 mai 2026
- 53ÈME FOIRE AUX TOUAILLES Clermont-l’Hérault 8 mai 2026
- ATELIER ART THÉRAPIE Clermont-l’Hérault 11 mai 2026