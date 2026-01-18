CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault
CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault mercredi 8 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE
Chemin des Sevières Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19
Laissez briller votre créativité avec notre atelier DIY de bougies en cire d’abeille !
Envie d’un moment créatif, ludique et gourmand en famille ? La Miellerie du Salagou vous invite à découvrir l’art de la fabrication de bougies en cire d’abeille, lors d’ateliers spécialement conçus pour les adultes et les enfants dès 6 ans.
Au programme
• Découverte des techniques de bougies coulées et roulées
• Création de vos propres bougies en cire d’abeille naturelle
• Un goûter offert pour faire découvrir aux enfants les miels et douceurs de la ruche ??
• Et bien sûr… vous repartez avec vos créations ! .
Chemin des Sevières Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 47 66 contact@mielleriedusalagou.fr
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English :
Let your creativity shine with our DIY beeswax candle workshop!
L’événement CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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