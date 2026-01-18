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CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault

CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : Chemin des Sevières

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE

Chemin des Sevières Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19

Laissez briller votre créativité avec notre atelier DIY de bougies en cire d’abeille !
Envie d’un moment créatif, ludique et gourmand en famille ? La Miellerie du Salagou vous invite à découvrir l’art de la fabrication de bougies en cire d’abeille, lors d’ateliers spécialement conçus pour les adultes et les enfants dès 6 ans.

Au programme
• Découverte des techniques de bougies coulées et roulées
• Création de vos propres bougies en cire d’abeille naturelle
• Un goûter offert pour faire découvrir aux enfants les miels et douceurs de la ruche ??
• Et bien sûr… vous repartez avec vos créations !   .

Chemin des Sevières Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 47 66  contact@mielleriedusalagou.fr

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English :

Let your creativity shine with our DIY beeswax candle workshop!

L’événement CRÉEZ VOS BOUGIES EN CIRE D’ABEILLE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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