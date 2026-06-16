QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault
QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault mercredi 19 août 2026.
Clermont-l’Hérault
QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.
Au programme du jour vélo smoothie, impression 3D, boxe et atelier mécanique auto !
Un été à vivre ensemble !
À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.
Au programme du jour vélo smoothie, impression 3D, boxe et atelier mécanique auto !
Pour l’atelier mécanique, inscription par SMS au 06 10 78 14 07. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.
Today’s lineup: smoothie bikes, 3D printing, boxing, and a car mechanics workshop!
L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS
À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)
- FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Clermont-l’Hérault 20 juin 2026
- OPEN AIR STAGE #2 Clermont-l’Hérault 27 juin 2026
- HOMMAGE À EMILE PALADILHE Clermont-l’Hérault 28 juin 2026
- JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault 2 juillet 2026