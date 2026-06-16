Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour vélo smoothie, impression 3D, boxe et atelier mécanique auto !

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour vélo smoothie, impression 3D, boxe et atelier mécanique auto !

Pour l’atelier mécanique, inscription par SMS au 06 10 78 14 07. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English :

%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.

Today’s lineup: smoothie bikes, 3D printing, boxing, and a car mechanics workshop!

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ ATELIER NUMÉRIQUE, MÉCANIQUE & SPORT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS