Informations pratiques

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE LES KARATOQUÉS

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-17 2026-08-24

Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou !

Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou ! .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 13 13

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English :

Come sing a song, share some fun, and enjoy the wild atmosphere at Camping Club Lac du Salagou!

L’événement SOIRÉE LES KARATOQUÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS