UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clermont-l'Hérault

SOIRÉE LES KARATOQUÉS Clermont-l’Hérault

lundi 17 août 2026 · Clermont-l'Hérault

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Ville
34800 Clermont-l'Hérault
Département
Hérault
Tarif

Clermont-l’Hérault

SOIRÉE LES KARATOQUÉS

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-17 2026-08-24

Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou !
Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou !   .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 13 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come sing a song, share some fun, and enjoy the wild atmosphere at Camping Club Lac du Salagou!

L’événement SOIRÉE LES KARATOQUÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Clermont-l'Hérault (Hérault)