SOIRÉE LES KARATOQUÉS Clermont-l’Hérault
lundi 17 août 2026 · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE LES KARATOQUÉS
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-17 2026-08-24
Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou !
Venez pousser la chansonnette, partager un moment de bonne humeur et profiter d’une ambiance de folie au Camping Club Lac du Salagou ! .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 13 13
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English :
Come sing a song, share some fun, and enjoy the wild atmosphere at Camping Club Lac du Salagou!
L’événement SOIRÉE LES KARATOQUÉS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-08-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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