JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault
JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault jeudi 2 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
JEUDI DES TERROIRS
Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Retrouvez des Food Truck, des brasseurs et des vignerons locaux au Jeudi des Terroirs !
La soirée sera animée par Endless Soul.
Retrouvez des Food Truck, des brasseurs et des vignerons locaux au Jeudi des Terroirs !
Les soirées seront animées par
– Jeudi 26 juin Endless Soul
– Jeudi 10 juillet Jean-Michel Rinaldi
– Jeudi 24 juillet Duo Lumen
– Jeudi 7 août Dounia Arssi Trio
– Jeudi 21 août Gypsie Wado Event
Entrée libre. .
Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr
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English : JEUDI DES TERROIRS
Join local food trucks, brewers and winemakers at the Jeudi des Terroirs!
The evening will be hosted by Endless Soul.
L’événement JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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