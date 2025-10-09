Clermont-l’Hérault

JEUDI DES TERROIRS

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Retrouvez des Food Truck, des brasseurs et des vignerons locaux au Jeudi des Terroirs !

La soirée sera animée par Endless Soul.

Retrouvez des Food Truck, des brasseurs et des vignerons locaux au Jeudi des Terroirs !

Les soirées seront animées par

– Jeudi 26 juin Endless Soul

– Jeudi 10 juillet Jean-Michel Rinaldi

– Jeudi 24 juillet Duo Lumen

– Jeudi 7 août Dounia Arssi Trio

– Jeudi 21 août Gypsie Wado Event

Entrée libre. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 accueil.mairie@ville-clermont-herault.fr

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English : JEUDI DES TERROIRS

Join local food trucks, brewers and winemakers at the Jeudi des Terroirs!

The evening will be hosted by Endless Soul.

L’événement JEUDI DES TERROIRS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS