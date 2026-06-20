Clermont-l’Hérault

RANDONNEE LES BERGES DE LIAUSSON SALAGOU

Parking Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-13

Partez à la découverte des berges du Salagou et de l’histoire du lac avec Laure Charpentier, Accompagnatrice en Montagne et Géomédiatrice.

Partez à la découverte des berges du Salagou et de l’histoire du lac avec Laure Charpentier, Accompagnatrice en Montagne et Géomédiatrice.

Au fil du parcours, découvrez les contrastes de couleurs, les canyons de ruffe et cette géologie si particulière qui fait la richesse du site.

Le circuit permettra également de découvrir le village de Liausson et son magnifique point de vue sur le lac.

Parcours de 8 km. Prévoir baskets, eau et protections solaires.

Sur inscription. .

Parking Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

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English : RANDONNEE LES BERGES DE LIAUSSON SALAGOU

Set out to explore the shores of Lake Salagou and learn about the lake’s history with Laure Charpentier, a mountain guide and geomediator.

L’événement RANDONNEE LES BERGES DE LIAUSSON SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS