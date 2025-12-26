CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault
CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault mercredi 29 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN
Place de l’Église Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.
Participation libre.
Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.
Participation libre. .
Place de l’Église Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr
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English : CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN
Concert by Vladimir Saakian, organist and graduate of the Boulogne-Billancourt Conservatoire.
Free admission.
L’événement CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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