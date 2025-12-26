Clermont-l’Hérault

CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN

Place de l’Église Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Participation libre.

Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Participation libre. .

Place de l’Église Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06 contact@musiquesetpassions.fr

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English : CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN

Concert by Vladimir Saakian, organist and graduate of the Boulogne-Billancourt Conservatoire.

Free admission.

L’événement CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CLERMONTAIS