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CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault

CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Église

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Clermont-l’Hérault

CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN

Place de l’Église Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Participation libre.
Concert de Vladimir Saakian, organiste diplômé du Conservatoire de Boulogne-Billancourt.

Participation libre.   .

Place de l’Église Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 7 83 58 77 06  contact@musiquesetpassions.fr

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English : CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN

Concert by Vladimir Saakian, organist and graduate of the Boulogne-Billancourt Conservatoire.

Free admission.

L’événement CONCERT D’ORGUE VLADIMIR SAAKIAN Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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