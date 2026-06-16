Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ JEUX, DANSE & SPORTS

Avenue Paul Valéry Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour animations multisports, roulotte à jeux et hip-hop !

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour animations multisports, roulotte à jeux et hip-hop !

Venez seul, en famille ou entre amis, et partagez un été riche en découvertes et en rencontres ! .

Avenue Paul Valéry Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English :

%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.

Today’s lineup: multisport activities, a game trailer, and hip-hop!

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ JEUX, DANSE & SPORTS Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS