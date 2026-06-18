STAGE ROLLER DANCE Clermont-l’Hérault
STAGE ROLLER DANCE Clermont-l’Hérault lundi 13 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
STAGE ROLLER DANCE
9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Vous souhaitez apprendre à patiner ou vous perfectionner ? Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, ces stages sont accessibles à tous !
Vous souhaitez apprendre à patiner ou vous perfectionner ? Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, ces stages sont accessibles à tous !
Au Roller Dance, chacun apprend à son rythme tout en s’amusant. Les patins à roulettes, le casque et les protections sont mis à disposition. Pour plus de souplesse, les séances sont accessibles avec ou sans réservation.
Un moment de plaisir et de convivialité sur roulettes à partager en famille ou entre amis ! .
9 Rue des Chasselas Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 99 91 11 35 contact@roller-dance.com
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English :
Would you like to learn how to skate or improve your skills? Whether you’re a child, teenager, or adult, these courses are open to everyone!
L’événement STAGE ROLLER DANCE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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