Clermont-l’Hérault

QUARTIERS D’ÉTÉ SPORT, DANSE & PRÉVENTION

Avenue Paul Valéry Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour pickleball, initiation au trail, vélo smoothie, hip-hop, secourisme et atelier moulins à eau !

Un été à vivre ensemble !

À Clermont, l’été se vit au rythme de soirées conviviales et musicales ouvertes à tou(te)s. Ce riche programme est complété par des animations gratuites faisant vivre les quartiers, avec des sorties, des ateliers, du sport, de la culture et des moments conviviaux.

Au programme du jour pickleball, initiation au trail, vélo smoothie, hip-hop, secourisme et atelier moulins à eau !

Venez seul, en famille ou entre amis, et partagez un été riche en découvertes et en rencontres ! .

Avenue Paul Valéry Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English :

%C0 In Clermont, summer is all about fun, musical evenings open to everyone. This rich program is complemented by free activities that bring the neighborhoods to life, featuring outings, workshops, sports, culture, and social gatherings.

Today’s lineup includes: pickleball, an introduction to trail running, smoothie biking, hip-hop, first aid, and a watermill workshop!

L’événement QUARTIERS D’ÉTÉ SPORT, DANSE & PRÉVENTION Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS