Clermont-l’Hérault

LES NOCTURNES DU SALAGOU

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14

Un moment convivial où se mêlent dégustations de vins, spécialités culinaires et concerts.

Un moment convivial où se mêlent dégustations de vins, spécialités culinaires avec les différents food-trucks présents, ainsi qu’un concert. Une belle occasion pour découvrir les vignerons de la Destination Salagou !

Ainsi que les cépages et les différentes cuvées de notre beau territoire.

Organisé par l’Association les vignerons du Clermontais. .

Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English :

A convivial event featuring wine tasting, culinary specialities and live music.

L’événement LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS