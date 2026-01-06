LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault
LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault vendredi 10 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
LES NOCTURNES DU SALAGOU
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14
Un moment convivial où se mêlent dégustations de vins, spécialités culinaires et concerts.
Un moment convivial où se mêlent dégustations de vins, spécialités culinaires avec les différents food-trucks présents, ainsi qu’un concert. Une belle occasion pour découvrir les vignerons de la Destination Salagou !
Ainsi que les cépages et les différentes cuvées de notre beau territoire.
Organisé par l’Association les vignerons du Clermontais. .
Rives de Clermont Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
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English :
A convivial event featuring wine tasting, culinary specialities and live music.
L’événement LES NOCTURNES DU SALAGOU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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