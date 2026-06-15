FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault
FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault mardi 14 juillet 2026.
Clermont-l’Hérault
FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT
Centre ville Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Nombreuses animations pour tous.
Au programme de cette journée
Cérémonie officielle
10h30 | Place de la République
Jeux pour enfants
10h 13h | Parvis de l’église et rue du marché
14h | Allée Salengro
Repas Républicain
12h30 | Dans le boulodrome, sur inscription auprès de la mairie au plus tard le 10/07
Gonflables pour les enfants
14h 19h | Allée Roger Salengro
Retraite aux flambeaux
21h30 | Parvis de la mairie | Départ à 22h
Feu d’artifice
22h30 | Parking du centre N°6
Soirée avec l’orchestre Les Méditerranéens | devant l’office du tourisme
Apéritif musical | 18h 19h
Concert | 20h45 22h30 et 22h45 1h.
Petite restauration sur place. .
Centre ville Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00
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English :
Plenty of activities for everyone.
L’événement FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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