Clermont-l’Hérault

FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT

Centre ville Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Nombreuses animations pour tous.

Au programme de cette journée

Cérémonie officielle

10h30 | Place de la République

Jeux pour enfants

10h 13h | Parvis de l’église et rue du marché

14h | Allée Salengro

Repas Républicain

12h30 | Dans le boulodrome, sur inscription auprès de la mairie au plus tard le 10/07

Gonflables pour les enfants

14h 19h | Allée Roger Salengro

Retraite aux flambeaux

21h30 | Parvis de la mairie | Départ à 22h

Feu d’artifice

22h30 | Parking du centre N°6

Soirée avec l’orchestre Les Méditerranéens | devant l’office du tourisme

Apéritif musical | 18h 19h

Concert | 20h45 22h30 et 22h45 1h.

Petite restauration sur place. .

Centre ville Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00

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English :

Plenty of activities for everyone.

L’événement FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS