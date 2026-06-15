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FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault

FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault

FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 34800 Clermont-l'Hérault

Département : Hérault

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif : 10 10

Clermont-l’Hérault

FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT

Centre ville Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Nombreuses animations pour tous.
Au programme de cette journée

Cérémonie officielle
10h30 | Place de la République

Jeux pour enfants
10h 13h | Parvis de l’église et rue du marché
14h | Allée Salengro

Repas Républicain
12h30 | Dans le boulodrome, sur inscription auprès de la mairie au plus tard le 10/07

Gonflables pour les enfants
14h 19h | Allée Roger Salengro

Retraite aux flambeaux
21h30 | Parvis de la mairie | Départ à 22h

Feu d’artifice
22h30 | Parking du centre N°6

Soirée avec l’orchestre Les Méditerranéens | devant l’office du tourisme
Apéritif musical | 18h 19h
Concert | 20h45 22h30 et 22h45 1h.

Petite restauration sur place.   .

Centre ville Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 88 87 00 

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English :

Plenty of activities for everyone.

L’événement FÊTE NATIONALE CLERMONT L’HÉRAULT Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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