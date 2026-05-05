Clermont-l’Hérault

PARTIR EN LIVRE: DÉCOUPER LE PAYSAGE

Résidence Peyrottes Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

À partir de la découverte de ses albums, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose de créer collectivement une illustration qui invite à partir dans un paysage fait de différents plans, construit en découpages. En mélangeant motifs et à-plats, en créant des couches, construisez un espace, une perspective. Enfin, intégrez des personnages qui vont donner l’échelle du paysage…

À partir de la découverte des albums L’Autre Côté de la Montagne et Kini, Le Monde à bras-le-corps, l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu propose de créer collectivement une illustration qui invite à partir dans un paysage fait de différents plans, construit en découpages. En mélangeant motifs et à-plats, en créant des couches, construisez un espace, une perspective. Enfin, intégrez des personnages: randonneurs et randonneuses, guides, gardiens et gardiennes

de refuge, animaux sauvages ou de pâturage, qui vont donner l’échelle du paysage. Quelques ajouts finaux (brouillard, rochers, ponts, refuges…) vont achever l’image, suggérant ainsi

une histoire ! .

Résidence Peyrottes Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 9 53 36 47 71 contact@terre-contact.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Based on the discovery of her albums, author and illustrator Géraldine Alibeu invites you to collectively create an illustration that invites you to set off into a landscape made up of different planes, constructed using cut-outs. By mixing patterns and solids, and creating layers, create a space, a perspective. Finally, add characters to give the landscape scale…

L’événement PARTIR EN LIVRE: DÉCOUPER LE PAYSAGE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS