Clermont-l’Hérault

PARTIR EN LIVRE: MONTAGNE HÉROÏQUE

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Avec l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu, explorez la technique du papier découpé, à travers la création d’une illustration qui vous invite à vous mettre en scène, dans un souvenir de montagne inoubliable !

Avec l’autrice et illustratrice Géraldine Alibeu, explorez la technique du papier découpé, à travers la création d’une illustration qui vous invite à vous mettre en scène, dans un souvenir de montagne inoubliable !

L’atelier commence par la création de motifs, qui seront la matière du paysage lignes, traits, taches, points…

Fabriquez ensuite une gamme de textures qui vont enrichir l’image et lui donner sa personnalité, puis taillez dedans et laissez les ciseaux prendre le relai, pour évoquer la géologie des différentes formes de montagnes.

Tout public, dès 6 ans et en famille

Gratuit, sur inscription .

14 rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53 bibliotheque.municipale@ville-clermont-herault.fr

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English :

With author and illustrator Géraldine Alibeu, explore the paper-cut technique, creating an illustration that invites you to set the scene for an unforgettable mountain memory!

L’événement PARTIR EN LIVRE: MONTAGNE HÉROÏQUE Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 OT DU CLERMONTAIS